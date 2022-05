Briga motivada por ciúmes termina com um morto em Lagarto

Na noite da última segunda-feira, 16, um homem conhecido como Popó foi assassinado com disparos de arma de fogo, no povoado Coqueiro de Baixo, próximo a Fazenda da Esperança Feminina, em Lagarto.

Segundo o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), quatro rapazes estavam voltando para casa, quando um grupo de homens se aproximaram em um Fiat Vermelho, desferiram os disparos e fugiram.

Com isso, os rapazes entraram no matagal para se protegerem. Contudo, Popó não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Seu corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). Já outro amigo, que estava ferido, invadiu uma casa em busca de ajuda.

Além disso, o 7ºBPM informou que o possível motivo do crime foi ciúmes de uma ex-namorada. “Segundo informações, a vítima e seus amigos teria se envolvido em uma briga no último final de semana, motivada por ciúmes, possivelmente de uma ex-namorada, e teriam sido ameaçados por outro grupo”, argumentou.