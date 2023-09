Caatinga apreende drogas que seriam entregues em Tobias Barreto

No último domingo, 24, militares do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) prenderam um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas na cidade de Umbaúba, na região Sul de Sergipe. O homem transportava drogas em um ônibus.

Segundo informações policiais, a equipe realizava patrulhamento ostensivo no município, momento em que recebeu informações que um homem transportava drogas em ônibus de transporte interestadual. Na abordagem, foram encontrados 99 embalagens com cocaína, duas pedras de crack, além de embalagens com maconha em uma mochila.

“O suspeito de 37 anos assumiu a propriedade das drogas e disse que entregaria o material na cidade de Tobias Barretos, Centro-Sul do estado. Ele e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista de Estância”, relatou a Polícia Militar.