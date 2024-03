Cachorro é morto com ao menos 10 tiros em Boquim

Vídeo que circula nas redes sociais, que o portal lagartense teve acesso, mostra um cão da raça pitbull, com várias marcas tiros e cápsulas próximo ao corpo do animal.

Informações preliminares dizem que o cão foi morto a tiros por um policial militar que passeava com um cão da raça labrador, que foi atacado pelo pitbull na manhã desta terça-feira (26).

A polícia civil está ouvindo a tutora do animal e também deverá ouvir o suspeito de ter feito os disparos.

“A Polícia Civil vai instaurar o inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato. Ao final, o inquérito policial será remetido à Justiça com a tipificação ainda a ser identificada na investigação” informou a SSP