Cachorro é resgatado da casa de mulher monitorada por tornozeleira em Aracaju

Um cão foi resgatado nesta quinta-feira (20) após ficar sozinho por seis dias em um apartamento de um condomínio na Zona Norte de Aracaju. Segundo a Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama), o animal estava trancado desde sábado e, no momento do resgate, tentou pular pela janela, mas foi salvo pela equipe. O delegado Flávio Albuquerque informou que os vizinhos denunciaram o caso após notarem que o cachorro parou de dar sinais de vida. Ao ser avaliado, o cão estava estressado, exausto e com a temperatura corporal elevada. Ele recebeu atendimento em uma clínica veterinária e já foi adotado por um novo tutor que está cuidando dele.

Tornozeleira encontrada

Durante a ação, uma tornozeleira eletrônica foi encontrada no apartamento. A polícia revelou que o dispositivo monitorava uma mulher investigada por furtos qualificados em lojas de departamentos na Bahia e em Alagoas. Ela foi autuada em flagrante por furto qualificado e associação criminosa em Maceió, mas a tornozeleira foi desativada e extraviada em 2018. A Polícia Civil também declarou que outras duas pessoas vivem no imóvel. Todos os três moradores estão sendo investigados por maus tratos.