Cadastramento do programa Páscoa do Bem segue até o dia 24 de março

Garantir alimento na mesa das famílias durante a Semana Santa vai além de um gesto simbólico, é uma ação que representa cuidado, respeito e compromisso com quem mais precisa. Em Lagarto, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho de Lagarto (Sedest) iniciou na última terça-feira, 10, o cadastramento para o programa “Páscoa do Bem”, que garantirá a entrega do kit da Semana Santa às famílias lagartenses. A iniciativa reforça a atuação da assistência social e demonstra a presença do poder público na vida das famílias, promovendo apoio e atenção em um período tão significativo.

O cadastramento acontecerá de 10 a 24 de março e, em 2026, contará com um sistema desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação da Prefeitura, proporcionando mais agilidade, organização e transparência ao processo. O cadastro será realizado de forma simples e rápida, com geração de senha por meio de QR Code, facilitando o acesso e dando mais celeridade no momento da entrega. Cada família poderá realizar a inscrição com apenas um membro responsável. Para realizar o cadastro, é obrigatório apresentar: Cópia do RG e CPF; Cópia do comprovante de residência (ex.: talão de água ou energia) e Folha resumo do CadÚnico.

O kit entregue será composto por 1 kg de peixe e uma cesta básica cuidadosamente organizada, contendo açúcar, arroz, farinha de mandioca, farinha de milho (flocão), feijão, leite de coco, macarrão, óleo e sal. A seleção dos itens foi pensada para atender às necessidades das famílias e manter viva a tradição da Semana Santa, garantindo que esse momento seja celebrado com alimento na mesa e cuidado presente.

A secretária de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, destacou a importância da ação. “Nosso compromisso é cuidar das pessoas. A entrega do kit da Semana Santa representa respeito às famílias lagartenses e reforça o trabalho sério que a assistência social desenvolve ao longo de todo o ano. Estamos organizando o processo para que tudo aconteça com dignidade, transparência e agilidade”, disse.

Cronograma

Os atendimentos acontecem nos turnos da manhã de 8h às 11h30, e da tarde das 14h às 16h30, contemplando diferentes localidades a cada dia.

Nesta quarta-feira, 11, os atendimentos da manhã acontecem no Quilombo, na Escola Municipal Inglaterra; na comunidade Mariquita, na U.M.E.I. Francisco José de Almeida; e nas localidades de Bonfim, Carcará, Flexas, Quipé, Candeal, Rio Fundo, Saquinho, Tapera dos Modestos e Tapera dos Gatos, na Escola Municipal Rosendo Ribeiro de Souza.

Também recebem a ação as comunidades de Olhos D’Água, Piabas, Pombos, Queimada e Assentamento Betânia, na Escola Municipal Antônio Xisto dos Santos, além do povoado Boeiro, com atendimento no posto de saúde.

À tarde, o cronograma segue para Cacho de Banana, Juerana, Pau Grande, Pau Grande Novo e Taboca do Treze, na Escola Municipal Josefa da Conceição Jesus Ramos. As comunidades de Açuzinho, Cova da Onça, Forges, Galo Assanhado, Pista e Luiz Freire serão atendidas na Escola Municipal Edbaldo Contreira Celestino, enquanto Porção, Mangabeira e Oiteiros Redondo terão atendimento na Escola Municipal Governador Augusto do Prado Franco.

No dia 12 de março, no turno da manhã, a ação chega às comunidades Mártires do Eldorado, com atendimento na Mercearia de Dizinho; Tiradentes, na Casa de Nena; além dos bairros Camilo Torres e Karl Marx.

À tarde, os atendimentos acontecem em Jenipapo, Araçá e João Martins, na Escola Municipal Joseleide Melo de Araújo (Irmã Maria Cândida); em Estancinha I, na igreja, e em Estancinha II, no ponto de apoio.

A programação segue ainda para Quirino, na Escola Municipal Otoniel Francisco de Jesus; Caraíbas, Taboca da Brasília e Timbalés, na Escola Municipal Prefeito José Ribeiro de Souza Britinho; e Açu Velho, Boa Vista e Boa Vista do Urubu, com atendimento na escola do povoado Brasília.

No dia 17 de março, pela manhã, a ação acontece nas comunidades Gameleiro, Laranjeiras, Marilopes e Urubutinga, na Escola Municipal Possidônio Pinheiro Rocha.

À tarde, os atendimentos seguem para Saco Redondo (Mussurepe), Irmã Doroti (na igreja), 22 de Novembro (Casa de Neguinho da Ilha) e Cabocla (Casa de Zé Branquinho).

No dia 18 de março no turno da manhã, os atendimentos contemplam as comunidades Campo do Crioulo, Formosa e Assentamento João Amazonas, na Escola Municipal Antônio Francisco de Jesus; e Pururuca, Caldeirão, Cavaleira, Fazenda de Cima, Recanto, Serra das Agulhas, Saco da Cova, Acampamento Santa Rita e Miranda, na Escola Municipal Antônio Francisco de Souza.

Também recebem a ação o povoado Morcego, no posto de saúde; Crioulo de Cima, na Escola Pedro Batista Prata; Saco do Tigre, na Escola Esmeralda Flora de Carvalho Arciere; além das comunidades Pindoba, Mandanela e Candeias.

Moradores de Oiteiros, Boa Vista do Oiteiros, Borda da Mata, Cova Velho, Currais, Lajes, Palmas, Papagaio, Pedra de Ferro e Pocinho serão atendidos na Escola Municipal João Fraga Araújo, enquanto Atalho, Cena e Beira Rio terão atendimento na Escola Cândido Barreto Menezes.

À tarde, a ação chega aos assentamentos Dr. João (Che Guevara), Antônio Conselheiro e Rosely Nunes.

O cadastramento para o Programa Páscoa do Bem também estará disponível entre os dias 10 e 24 de março nos equipamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest). As famílias poderão procurar os CRAS 1, 2, 3 e 4, além do CREAS e do CRAM, garantindo mais pontos de atendimento e facilitando o acesso da população ao programa.

A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Lagarto com as famílias do município, garantindo organização, planejamento e alcance em todas as regiões. Mais do que a entrega de um kit, a ação representa presença, responsabilidade e atenção contínua às pessoas que mais precisam.

Fonte: Prefeitura de Lagarto