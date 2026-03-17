Cadastro de famílias atípicas para o “Páscoa do Bem” acontecerá nesta quinta-feira, 19

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), através da Secretaria Municipal de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Acessibilidade e Direitos Humanos (Seminc), em parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), realizará, ao longo da próxima quinta-feira, 19, o cadastro das famílias atípicas que desejam participar do programa “Páscoa do Bem”.

O serviço é destinado tanto aqueles já acompanhados pela pasta de Inclusão quanto às famílias atípicas de maneira geral e será ofertado entre às 8h e 12h e das 14h às 16h, na sede da Seminc, localizada na Rua Pedro Ribeiro de Souza, 157, bairro Centro.

O Páscoa do Bem é uma iniciativa da administração municipal que distribui um kit composto por 1 kg de peixe e uma cesta básica cuidadosamente organizada, contendo açúcar, arroz, farinha de mandioca, farinha de milho (flocão), feijão, leite de coco, macarrão, óleo e sal, com o objetivo garantir segurança alimentar para as famílias em situação de vulnerabilidade social e manter viva a tradição da Semana Santa.

“A Páscoa é um momento que simboliza partilha, cuidado e renovação, e é com esse espírito que estamos realizando essa ação em parceria com a Sedest. Ao promover o cadastro das famílias atípicas, buscamos garantir que essas famílias também sejam contempladas por uma iniciativa que leva alimento à mesa e reforça o sentimento de acolhimento e respeito às suas necessidades. É um esforço conjunto da gestão municipal para olhar com sensibilidade para cada realidade, assegurando que as famílias lagartenses se sintam assistidas, valorizadas e incluídas neste período tão significativo”, destaca a secretária municipal de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Acessibilidade e Direitos Humanos, Lissandra Machado.

Neste ano, o cadastramento geral começou no dia 10 de março e seguirá até a terça-feira, 24 de março, e contará com um sistema desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação da Prefeitura, proporcionando mais agilidade, organização e transparência ao processo. O cadastro será realizado de forma simples e rápida, com geração de senha por meio de QR Code, facilitando o acesso e dando mais celeridade no momento da entrega.

Cada família atípica, assim como as demais, poderá realizar a inscrição com apenas um membro responsável. Para realizar o cadastro, é obrigatório apresentar: Cópia do RG e CPF; Cópia do comprovante de residência, como boletos de água e energia, e a Folha resumo do CadÚnico.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a inclusão e o cuidado social, assegurando que as famílias atípicas também sejam alcançadas por políticas públicas que promovem dignidade e segurança alimentar. Mais do que a entrega de alimentos, o “Páscoa do Bem” representa um gesto de solidariedade e atenção às necessidades da população, fortalecendo os valores de partilha e esperança que marcam o período da Semana Santa.

Fonte: Prefeitura de Lagarto