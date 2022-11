Cadáver com o rosto ensanguentado é encontrado na zona rural de Lagarto

Por volta das 12h da última sexta-feira, 25, um cadáver foi encontrado no povoado Candeal da Tapera do Modesto, na zona rural de Lagarto. De acordo com a Polícia Militar, o rosto estava ensanguentado e havia um ferimento na perna, não sendo possível determinar se foi morte natural.

O corpo era de José Ademir Modesto e foi encontrado deitado sob o chão de sua residência. Populares chegaram a informar que ele foi visto pela última vez na quinta-feira, 24, por volta das 17h, e na mesma posição em que foi encontrado.

“Porém, pela vítima ter costume de beber com frequência, as pessoas não desconfiaram que ele poderia estar tendo um mal estar súbito e vindo a óbito no local”, observou a PM que, em seguida, acionou o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística.