CAE aprova as contas da aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar de Lagarto

Membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) aprovaram por unanimidade a prestação de contas da aplicação recursos do FNDE/PNAE, no ano de 2022 e apresentadas pela Secretaria Municipal da Educação de Lagarto.

Pelo Programa com o FNDE/PNAE, o Governo Federal repassou ao município, em 2022, com os recursos foram atendidas 76 unidades de Ensino.

“Dos valores recebidos, é preciso ressaltar que houve um aumento na compra de produtos da agricultura familiar, ultrapassando de forma considerada os gastos mínimos de 30% exigível pela resolução do programa”, informou o secretário Magson Almeida.

Fonte: Prefeitura de Lagarto