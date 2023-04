Café com Case-Vozes acontece na UFS e tem produção Estudantil

Estudantes do 4º período de publicidade e propaganda da Universidade Federal de Sergipe organizam a nona edição do evento, que é gratuito, e acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de maio no prédio da Didática VII da UFS, no Campus Prof. José Aloísio de Campos, em São Cristóvão.

A partir da temática “Comunicação e Direitos Humanos”, busca-se instigar estudantes e profissionais da comunicação social a pensarem a importância da publicidade na promoção e defesa dos direitos básicos para a existência humana.

Os três dias do evento contam com uma programação diversificada entre palestras, painéis, rodas de conversa, mesas e oficinas que proporcionarão uma imersão em práticas comunicacionais comuns do mercado publicitário e um contato mais direto com profissionais que já atuam em tais áreas. Para além desses espaços de troca, o evento conta com ambientes que provocam a reflexão a partir de experiências sensoriais e sensíveis, fazendo uso de elementos visuais e sonoros para instigar o público.

“O Café com Case é um evento produzido por estudantes numa disciplina do curso que é capaz de reunir estudantes, professores, pesquisadores e profissionais, e essa é sua grande riqueza. É um evento que desafia os estudantes, responsáveis por toda a produção, e aproxima o mercado da Universidade. Sem dúvida, é um produto muito importante do curso.”, reitera Tatiana Aneas, coordenadora do Curso de Publicidade e Propaganda da UFS.

O evento contará ainda com o Prêmio Expresso – Pelo Direito de Criar, um concurso estudantil, mediado por profissionais com atuação e/ou estudo em suas respectivas áreas de voto. A premiação é formada por categorias diversificadas e os participantes serão julgados por suas produções publicitárias autorais relacionadas aos Direitos Humanos em Sergipe. As inscrições do Prêmio Expresso estarão abertas no dia 07/04 e irão até 23/04 no Instagram da premiação: @premioexpressoo.

A programação completa do Café Com Case – Vozes e esclarecimentos sobre o processo de inscrição no evento serão atualizadas no Instagram oficial do evento @cafecomcase.

Para mais informações, entre em contato pelos canais comunicacionais do Café Com Case – Vozes:

Instagram: @cafecomcase

Email: [email protected]

WhatsApp: (79) 99972-6650