Calçada cede e estudantes ficam feridos no centro de Lagarto

Na noite desta quinta-feira, 1º de setembro, um grave acidente em frente ao antigo cinema de Lagarto, situado no centro da cidade, deixou pelo menos três estudantes feridos.

Segundo informações, os cidadãos passaram pela calçada do antigo cinema e o chão – que estava oco por baixo – cedeu. Com isso, o muro que já apresentava sinais de desabamento também não ficou de pé.

Diante do ocorrido, as vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao Hospital Universitário de Lagarto. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Lagarto também estiveram no local e participaram do resgate.

Já o proprietário do antigo cinema de Lagarto, o empresário Charles Brício, garantiu que dará toda a assistência necessária às vítimas, bem como informou que todas as medidas cabíveis serão tomadas, sejam elas recomendadas pela Defesa Civil, sejam pelo engenheiro contratado para o caso.

“O que tivermos que fazer, a gente vai fazer”, reforçou o empresário que também informou que todas as vítimas do acidente passam bem, inclusive a que teve uma lesão na mão.