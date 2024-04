Calçar Mais 2: Povoado Crioulo celebra entrega de calçamento em mais seis ruas

O povoado Crioulo recebeu uma importante melhoria em sua infraestrutura. A Prefeitura de Lagarto, em mais uma ação concreta de comprometimento com o bem-estar da população, concluiu a pavimentação em paralelepípedo de aproximadamente 3.500m², abrangendo seis importantes vias do povoado.

Esta conquista, tão aguardada pelos moradores, é fruto do programa “Calçar Mais 2”, promovido através da Secretaria de Infraestrutura e Planejamento (SEINPLA). Essa iniciativa visa levar melhorias urbanas em diversas localidades do município, proporcionando mais qualidade de vida e conforto para todos.

A Prefeita Hilda Ribeiro, comemorou mais essa conquista: “É com imensa alegria que entregamos essa pavimentação tão esperada pelos moradores do Crioulo. O Calçar Mais 2 é uma demonstração do nosso compromisso em promover o desenvolvimento e a qualidade de vida em nossa Capital do Interior”, declarou a Prefeita.

A entrega desse importante projeto representa não apenas a concretização de um sonho antigo da comunidade do Crioulo, mas também o compromisso da gestão municipal em atender às demandas e necessidades da população lagartense em todas as suas localidades.