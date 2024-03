Câmara entrega Título de Cidadão Lagartense a antigo Juiz e Diretor da 8ª Vara Federal

Na manhã desta terça-feira, 26, os doutores Jailsom Leandro de Souza e Igor de Souza Melo, receberam da Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto o título de Cidadão Lagartense. A honraria foi dada pelo excelente trabalho prestado, por mais de dez anos, como Juiz Titular e Diretor de Secretaria, respectivamente, da 8ª Vara da Justiça Federal, em Lagarto.

A propositura de iniciativa da vereadora Marta da Dengue e dos vereadores Matheus Correia e Belizario Augusto, teve como objetivo reconhecer o excelente trabalho prestado a população lagartense, durante as vossas atuações na vara regional desta cidade.

Durante a solenidade, os homenageados fizeram questão de demonstrar a sua satisfação em serem reconhecidos pela casa legislativa, além de enfatizar momentos marcantes em seus respectivos trabalhos na 8ª Vara Federal.

“Digo de coração, que receber o título de cidadoa honorário de Lagarto muito me alegra e muito me honra. É uma distinção que levarei comigo para o resto da minha vida e que oficializa minha relação com este município e com o seu povo. Gosto muito de Lagarto e do seu povo, tenho e sempre tive orgulho desta cidade, e acredito no seu potencial, é um das maiores e melhores cidades de Sergipe”, ressaltou o Dr. Jailsom Leandro de Souza, antigo Juíz da 8ª Vara Federal de Sergipe.

Já o Dr. Igor de Souza Melo, que atuou como Diretor de Secretaria da 8ª Vara Federal, durante a sua fala ressaltou, em dados, os inúmeros trabalho prestados, no período que esteve lotado na vara, as cidades abrangidas pela instituição. Além da alegria de receber o título de cidadão da cidade onde passou grande parte da sua infância.