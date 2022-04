Câmera de vigilância capta acidente automobilístico na Colônia 13

Na noite da última segunda-feira, 18, um acidente automobilístico foi registrado na Rodovia SE-270, no povoado Colônia 13, na zona rural de Lagarto. O caso foi filmado por uma câmera de vigilância.

De acordo com as imagens, o veículo tenta realizar uma ultrapassagem, quando o motorista perde o controle da direção, avança sobre o canteiro central da pista e para na via de sentido contrário.

Apesar do ocorrido, o veículo ficou bastante danificado, tanto é que uma das rodas chegou a se soltar, enquanto outras acabaram estourando. Por outro lado, felizmente, ninguém ficou ferido.