Câmera flagra acidente envolvendo motocicletas em Lagarto

Uma câmera de segurança registrou, o momento exato, do acidente envolvendo duas motocicletas nas imediações do semáforo da Praça do Gomes, em Lagarto.
O acidente que aconteceu na manhã da última sexta-feira, 27, foi provocado após a condutora de uma motocicleta fazer uma manobra proibida na via.
De acordo com as imagens, após realizar a manobra proibida, uma outra motocicleta que transita na via acabou sendo atingida. Com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta, uma mulher e uma criança, acabaram caindo.
Infelizmente, a infratora saiu do local sem prestar socorro. Familiares das vítimas pedem que ela entre em contato para que as medidas necessárias sejam tomadas. Caso contrário, as autoridades competentes serão acionadas.
Telefone para contato das vítimas : (79) 99865-2685