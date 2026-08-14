Caminhada do Agosto Lilás mobiliza Lagarto pelo fim da violência contra as mulheres

Em alusão ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher, a Prefeitura de Lagarto promoveu uma caminhada pelas principais ruas do centro da cidade. A mobilização reuniu representantes da gestão municipal, profissionais dos serviços que integram a rede de proteção e a comunidade, levando para os espaços públicos a mensagem de prevenção à violência, garantia de direitos e fortalecimento da proteção às mulheres.

A iniciativa integra a programação desenvolvida pelo município durante o Agosto Lilás e reforça a importância da mobilização da sociedade para o enfrentamento à violência contra a mulher. Mais do que uma ação de conscientização, a caminhada evidenciou a união dos diferentes setores que atuam diariamente no acolhimento, na orientação, na prevenção e na proteção das mulheres em situação de violência.

Em Lagarto, esse trabalho envolve serviços como o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres (CMPPM), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e do Trabalho (SEDEST), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e a Patrulha Maria da Penha, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), além dos demais equipamentos que compõem a rede de atendimento e proteção.

Durante o percurso, a campanha ganhou as ruas e chamou a atenção da população para a necessidade de reconhecer, prevenir e combater todas as formas de violência contra as mulheres. A mobilização também contou com a participação da Batalá Sergipe, que acompanhou a caminhada com sua percussão, contribuindo para ampliar a visibilidade da ação e aproximar a mensagem do Agosto Lilás da comunidade.

Para a secretária de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, a mobilização representa a união dos diferentes serviços em torno de um objetivo comum: fortalecer a proteção e garantir que as mulheres tenham acesso aos seus direitos.

“O Agosto Lilás é um momento importante de mobilização e conscientização, mas o compromisso com as mulheres precisa estar presente durante todo o ano. Essa caminhada representa justamente essa união da nossa gestão e dos profissionais que atuam diariamente na proteção e na garantia de direitos. É através do trabalho articulado que conseguimos fortalecer os serviços e oferecer às mulheres um atendimento cada vez mais responsável, humanizado e acolhedor”, destacou.

Entre os serviços que integram essa atuação está o CRAM, que oferece atendimento especializado às mulheres em situação de violência, com acolhimento, escuta, orientação e encaminhamentos de acordo com cada necessidade.

A coordenadora do CRAM, Gláucia Alves, ressalta que a articulação entre os diferentes equipamentos é fundamental para garantir que cada mulher seja direcionada ao serviço adequado e tenha continuidade no atendimento.

“A atuação integrada é fundamental para que a mulher tenha acesso a todos os serviços de que necessita. O CRAM realiza o acolhimento, a orientação e o acompanhamento, além dos encaminhamentos necessários dentro da rede. Quando os serviços trabalham de forma articulada, conseguimos direcionar cada demanda de acordo com a necessidade da mulher e com a competência de cada órgão. O Agosto Lilás também é uma oportunidade de mostrar à população que essa rede existe e que as mulheres não estão sozinhas”, afirmou.

Na área da segurança pública, a Patrulha Maria da Penha, vinculada à Semop, atua no acompanhamento de mulheres que possuem medidas protetivas de urgência. O trabalho inclui visitas, fiscalização do cumprimento das medidas determinadas pela Justiça, ações de prevenção e orientação sobre os serviços disponíveis na rede de proteção.

Para a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Amanda Calasans, a integração entre os diferentes órgãos é essencial para fortalecer o atendimento e a proteção às mulheres.

“A proteção das mulheres depende de uma rede articulada e de profissionais comprometidos com o seu trabalho. A Patrulha Maria da Penha atua na proteção e no acompanhamento das mulheres dentro da sua competência, mas esse trabalho se fortalece quando existe diálogo com os demais serviços. A articulação com o CRAM, o CMPPM e os outros equipamentos permite que cada demanda receba o encaminhamento adequado e que todos possam contribuir para garantir proteção e segurança”, pontuou.

A caminhada encerrou mais uma ação do Agosto Lilás em Lagarto reforçando uma mensagem que precisa permanecer presente durante todo o ano: o enfrentamento à violência contra a mulher é uma responsabilidade coletiva. Por meio da integração entre os serviços, da conscientização e do acesso às políticas públicas, o município busca fortalecer os caminhos de proteção e garantir que mais mulheres conheçam seus direitos e saibam onde buscar ajuda.

Fonte: Prefeitura de Lagarto