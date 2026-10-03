Caminhada liderada por Fábio Reis e Ibraim de Valmir lota ruas de Lagarto

Na noite da última sexta-feira, 02, às ruas de Lagarto foram tomadas por uma multidão de pessoas que declaravam o seu apoio ao candidato a Deputado Federal Fábio Reis e ao candidato a Deputado Estadual Ibraim de Valmir.

A multidão que saiu da Praça José Domingos Vieira, conhecida como Praça dos Três Poderes, demostrava com muita alegria o seu apoio aos candidatos da cidade.

No final da campanha eleitoral, a chapa do Time que Faz, ao lado dos seus apoiadores, marcou a história política da cidade e demonstrou a sua força e o reconhecimento popular.