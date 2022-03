Na manhã desta quarta-feira, 30, um caminhão de pequeno porte desengrenou e acabou derrubando o muro de uma residência, situada na Rua José Simões de Carvalho, próximo a feira-livre de Lagarto.

Segundo informações apuradas pelo Portal Lagartense, no momento do ocorrido, apenas o proprietário do imóvel estava na residência. Ele não ficou ferido e os custos da reconstrução serão arcados pelo proprietário do caminhão.