Na manhã desta sexta-feira, 23, por volta das 07h30, um caminhão-baú de pequeno porte pegou fogo, no km 27 da BR-235, na altura do município de Areia Branca, no agreste de Sergipe.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido e o trânsito na região não sofreu nenhuma alteração, visto que o trecho possui três faixas. Já o fogo atingiu a parte dianteira do veículo e produziu uma fumaça escura.