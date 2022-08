Caminhão roubado em PE com 16 toneladas de carne é recuperado em SE

Um caminhão que havia sido roubado em Pernambuco no dia 16 de agosto foi recuperado na quinta-feira, 25, no município de Nossa Senhora da Glória. Na ação ocorrida no Sertão Sergipano, os policiais prenderam em flagrante um homem suspeito de esconder o veículo.

Segundo informações da polícia pernambucana, o caminhão transportava uma carga de 16 toneladas de carne refrigerada. No momento do roubo, criminosos armados abordaram o motorista na BR-232, roubaram o veículo e a mercadoria, e abandonaram o condutor em uma área de mata.

A localização do veículo se deu após investigações da Polícia Civil de Pernambuco e troca de informações com as forças policiais de Sergipe. As investigações continuam, com o objetivo de prender outros envolvidos na associação criminosa.

