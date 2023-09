Caminhões colidem na zona rural de Salgado e motorista alcoolizado é preso

Nas primeiras horas do último domingo, 24, dois caminhões colidiram na Rodovia SE 270, próximo ao povoado Tombo, na zona rural de Salgado. Um dos motoristas acabou preso pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual.

Segundo informações, no momento do acidente, o caminhão Mercedes-Benz 1620 de cor vermelha seguia de Estância para Salgado, enquanto o Mercedes-Benz azul seguia de Salgado para Itaporanga D’Ajuda.

Após o ocorrido, os condutores dos veículos foram submetidos ao teste do bafômetro. O primeiro taxa de 1,04mg/l de álcool no sangue e acabou preso por dirigir embriagado. No caso do outro motorista, ficou comprovado que ele não estava sob influência de álcool.