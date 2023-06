Na madrugada desta quinta-feira, 15, um caminhoneiro de Campo do Brito, conhecido como Tatá, foi encontrado morto dentro da cabine do caminhão com marca de tiro. O caso aconteceu na rodovia BA-093, na Bahia.

Segundo informações, o fato aconteceu após uma tentativa de assalto. Caminhoneiros que costumam passar pelo local relataram que a rodovia é muito perigosa.