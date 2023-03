Caminhoneiro do Rio Grande do Sul sofre parada cardíaca em Lagarto

Na manhã desta terça-feira, 14, um caminhoneiro da cidade de Arvorezinha, no Rio Grande do Sul, sofreu uma parada cardíaca nas proximidades do Balneário Bica, em Lagarto.

Segundo consta, caminhoneiro passou mal, abriu a porta da carreta e bateu a cabeça no chão. Diante disso, ele foi socorrido por um agente do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos de Lagarto e, em seguida, por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (SAMU).

Além disso, informações apuradas pelo Portal Lagartense indicam que o caminheiro, conhecido como Sr. Aldair, sofreu uma parada cardíaca.

Foto: Portal Lagartense