Caminhoneiro que morava em Lagarto morre em acidente no Maranhão

Na última segunda-feira, 4, o jovem caminhoneiro Lincoln Lopes Santana Fontes, de 24 anos, morreu em um acidente na Rodovia MA-140, na altura do município de Balsas, na região sul do Maranhão. Segundo consta, ele conduzia um caminhão carregado de madeira, quando perdeu o controle, saiu da pista e acabou capotando.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros agiram rápido, mas constataram que Lincoln era o único ocupante do veículo e que o mesmo, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Natural de Aracaju, Lincoln residia na cidade de Lagarto. Por isso, seu corpo está sendo velado no bairro Novo Horizonte. Já o sepultamento está previsto para ocorrer às 09h no Cemitério São José, situado no povoado Rio da Vaca, na zona rural do município.

Cabe destacar que Lincoln colecionava uma legião de amigos que lamentaram a sua partida, desde a confirmação do acidente.