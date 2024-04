Campanha de crédito para aposentados e pensionistas é prorrogada até 30 de abril

Aposentados e pensionistas da rede estadual têm condições especiais para contratação de crédito consignado e negociação de dívidas do Fundo Financeiro Previdenciário de Sergipe (Finanprev). Até o dia 30 de abril, os serviços estão disponíveis nas agências do Banco do Estado de Sergipe (Banese), em todas as cidades sergipanas, ou nos canais de autoatendimento como aplicativo, internet banking ou caixas eletrônicos da instituição financeira.

Com foco no cuidado, atendimento e promoção do bem-estar financeiro dos beneficiários do Finanprev, a parceria visa acolher os mais de 35 mil aposentados e pensionistas, no intuito de avaliar e orientar sobre os consignados com taxas especiais e prazo estendido, e negociação de dívidas com condições personalizadas.

Mais informações pelo contato (79) 3198-0800 (ligação telefônica e mensagem de Whatsapp) ou por e-mail – [email protected] (informar nome completo, CPF e telefone para contato).

Fonte: Governo de SE