Campanha Nacional contra a Influenza foi prorrogada até o dia 24 de junho

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe), que estava em andamento, foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até o dia 24 de junho, portanto, pessoas que pertencem a um dos grupos prioritários, que ainda não receberam a vacina, deverão comparecer a um dos pontos de vacinação para receber a dose do imunizante.

Quem são os grupos prioritários

• Idosos com 60 anos e mais;

• Trabalhadores da saúde;

• Crianças (6 meses a menores de 5 anos);

• Gestantes;

• Puérperas (com até 45 dias após o parto);

• Professores; • Pessoas com comorbidades;

• Pessoas com deficiência permanente;

• Caminhoneiros;

• Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso;

• Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento.

Locais de vacinação

UBS Leandro Maciel (Posto do Leite);

UBS do Campo da Vila;

CSF Dr. Davi Marcos de Lima – Conjunto Albano Franco;

UBS do Povoado Brasília;

UBS do Povoado Jenipapo;

UBS José Bispo de Souza – Cidade Nova;

UBS Padre Almeida – Colônia Treze;

Centro de Vacinação.

As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 16h. Já o Centro de Vacinação funciona de segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 21h e aos sábados das 9h às 14h. É necessário apresentar documento com foto, CPF e cartão de vacinação.

Fonte: Prefeitura de Lagarto