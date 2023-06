Campanha ‘Não é Não! Oxe!’ recebe adesão dos públicos feminino e masculino no Arraiá do Povo

A Campanha ‘Não é Não! Oxe!’ tem chamado a atenção de mulheres e homens no espaço do Arraiá do Povo. A distribuição de adesivos e panfletos por parte da equipe da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM) vem sendo muito bem aceita pelo público.

De acordo com a gerente da pasta de Empreendedorismo Feminino e Inclusão Produtiva da SPM, Jamile Conceição Santos, toda a Secretaria foi mobilizada para acompanhar os 30 dias de realização do Arraiá do Povo, e desde o início do evento as ações têm sido constantes. “Há uma equipe fazendo panfletagem e conscientizando a população presente na festa”, disse.

Ainda conforme Jamile, não houve nenhum caso de agressão contra a mulher no espaço do Arraiá até o momento. Segundo ela, o policiamento e as constantes vistorias têm contribuído para inibir qualquer ação de violência de gênero no local.

Jamile Santos também afirma que é perceptível a adesão não somente das mulheres, como também dos homens, na campanha. “As mulheres vêm até o estande da Secretaria para obter o material da campanha, o que mostra a identificação delas com a iniciativa. Além disso, o público masculino está aderindo também, o que é extremamente importante, porque a conscientização deve ser de todos”, enfatizou.

A servidora pública Waleska Teixeira Paes Dantas afirmou que é uma campanha bastante válida. “Nesse contexto de festa, de forró, de animação, essas ações são fundamentais para que as pessoas se conscientizem e respeitem o direito das mulheres de ir e vir. Não é não!”, ressaltou.

O autônomo Alexandre Fabrício também revelou que acha a campanha importante. “Tudo tem um limite, e os homens têm que respeitar o direito das mulheres”, pontuou. Concordando, a comunicadora Gizelda Santos revelou que a campanha ‘Não é Não! Oxe!’ é muito importante para que as pessoas entendam que não é porque as mulheres estão no Arraiá do Povo para se divertir que são obrigadas a dançar. “Os homens geralmente acham que a gente vem para as festas e tem a obrigação de dançar. Mas, se a pessoa convida e a outra não quer, tem que respeitar. Muitas vezes a gente só quer se divertir, ver como a festa está bonita e voltar para casa feliz”, salientou.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva e apoio da Energisa e MOB.

Fonte: Governo de Sergipe