Campanhas arrecadam agasalhos em Aracaju

O ‘Varal Solidário’ recebe donativos até o dia 30 de maio. As doações, que serão distribuídas para instituições de caridade, podem ser entregues nos pontos de coleta do Home Center Ferreira Costa, localizado na Avenida Tancredo Neves.

Já a 3ª edição da Campanha do Agasalho , realizada pela Guarda Municipal de Aracaju arrecada roupas de frio até o 10 de junho. Os pontos de coleta são na sede da Guarda, que fica no Parque Augusto Franco (Sementeira), e a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania, situada na Rua Dr. Celso Oliva, 114, Bairro Treze de Julho.

A Pastoral do Povo, da Igreja São Pedro Pescador, na Avenida João Rodrigues, no Bairro Industrial, recolhe doações de alimentos para o Projeto Quentinha do Dia, além de cobertores e agasalhos. Durante a noite, os voluntários enchem os carros com o material das doações e vão para as ruas distribuir entre as pessoas que precisam.

Fonte: G1 SE