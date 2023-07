UFS Lagarto recebe minicurso sobre saúde popular afro-brasileira

O campus Lagarto recebeu, nesta semana, a benzedeira, parteira e rezadeira Francisca Pereira da Silva (Dona Chica) na Vivência com o minicurso “Práticas na Saúde Popular Afro-Brasileira”. Dona Chica possui Grau de Mérito Universitário Especial em Saberes e Fazeres pela UFS. O evento, organizado pela Pró-Reitoria de Extensão, faz parte da programação de 55 anos da Universidade.

O diretor em exercício do campus Lagarto, professor André Barreto, destacou a importância do evento para o campus. “Reflete um dos nossos principais objetivos, que é aproximar a comunidade da Universidade”, observa.

Dona Chica também destacou a importância do diálogo. “É muito importante que a gente possa repassar o que a gente tem e sabe. É muito interessante essa troca entre o saber científico e o popular, o conhecimento não pode viver dentro de sacolas, mochilas e gavetas. É isso que permite que uma cuidadora como eu esteja aqui, agora, dentro da Universidade”, analisa.

A discente Catarina Leal, do curso de Enfermagem, entrou no campus no ano letivo 2023 e está no Departamento de Educação em Saúde. “É extremamente importante ver momentos como esses daqui. Acho que a quebra dessas barreiras fala muito bem sobre a instituição”, explica.

A importância desse diálogo é ensinada, no campus Lagarto, desde as primeiras aulas. “Uma das primeiras abordagens é justamente essa, o reconhecimento sobre os diversos tipos de conhecimento. Até mesmo porque o conhecimento científico vem do popular. É o caso de muitas plantas, por exemplo, que já eram utilizadas dentro do saber popular e hoje estão na fórmula de medicamentos, na indústria farmacêutica”, pontua a coordenadora do Departamento de Educação em Saúde, professora Rosiane Dantas.

Dona Chica foi escolhida no último edital, que foi lançado no fim de 2022, na categoria “Saberes e Fazeres”. A entrega do prêmio foi realizada em maio. Atualmente, a UFS tem 90 titulados, em três edições. A coordenadora de Tecnologias Sociais e Ambientais da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), professora Tereza Raquel Sena, explica que a Universidade recebe as inscrições em edital lançado ao fim de cada ano, seguido por análise realizada por comissão. São duas categorias: “Arte e Cultura Popular” e “Saberes e Fazeres”. “A Universidade precisa saber reconhecer o conhecimento popular”, avalia.

Fonte: UFS