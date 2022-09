Candidato a estadual, Matheus Corrêa reafirma compromisso com os policiais

Nesta semana, o vereador e candidato a deputado estadual Matheus Corrêa (PL) reafirmou seu compromisso com os policiais civis de Sergipe em reunião com representantes do SINPOL.

Na oportunidade, Matheus estava acompanhado do ex-prefeito de Itabaiana e candidato a governador, Valmir de Francisquinho, e sua vice Emília Corrêa.

“Esse time está empenhado para proporcionar melhores condições de trabalho e de vida a esses servidores que atuam para manter a segurança da população. Assim, com o apoio de Valmir e Emília e dos colegas para ser o representante desses guerreiros, estaremos na Alese em defesa dos profissionais de segurança pública e consequentemente do nosso povo sergipano”, comentou Matheus.