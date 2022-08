Candidatos já podem acessar locais de prova do Encceja 2022

O cartão de confirmação de Inscrição contendo número de inscrição, a data, o horário e o local de aplicação da prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022 já está disponível no Portal do Participante. A aplicação para o ensino fundamental e médio será no dia 28 de agosto e ocorrerá em todos os estados e no Distrito Federal.

Em Sergipe, foram 19.935 inscritos no Encceja 2022, os quais serão submetidos a avaliação nos municípios de Aracaju, Canindé do São Francisco, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Propriá, São Cristóvão e Simão Dias.

O cartão de confirmação também apresenta orientações para a realização do exame, bem como se o participante deve ser tratado pelo nome social ou se precisa de atendimento especializado, caso a solicitação tenha sido feita e aprovada. Embora não seja obrigatório, o Inep orienta que o participante leve o cartão no dia da prova.

Preparação

A fim de ofertar uma melhor preparação para o Encceja 2022, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), disponibilizou um vasto material de apoio para os jovens e adultos inscritos no exame. O candidato pode revisar os conteúdos por meio de simulados online, videoaulas ministradas por professores do Pré-Universitário da Seduc, além de cinco videoaulas com dicas de Literatura e Língua Portuguesa produzidas pelo professor Fabiano Oliveira, entre outros. Todos esses recursos podem ser acessados via Portal da Seduc, em www.seduc.se.gov.br/portais/supletivo/ ou no YouTube da Educação Sergipe.

Encceja

A participação no Encceja Nacional 2022 é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino, desde que tenham, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do ensino médio, na data de realização do exame.

É realizado pelo Inep, responsável pela aplicação, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação. Já a emissão do certificado e da declaração de proficiência é responsabilidade das secretarias de Educação e dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia que firmam Termo de Adesão ao Encceja.

Acesse o portal do participante: https://bit.ly/3KgpB3x

Acesse o material de apoio: https://bit.ly/3KdUqpo

Acesse o YouTube: www.youtube.com/educacaosergipe

Fonte: Infonet/Seduc