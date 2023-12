Cantor gospel Pedro Henrique morre após passar mal em show

A morte de Pedro Henrique foi confirmada pela Todah Music, gravadora do artista.

“Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: – Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!”, disse no comunicado.

Pedro Henrique morava no Rio de Janeiro, era casado e tinha um filho de 1 mês de idade. Ele contava com 588 mil inscritos em seu canal no YouTube e 908 mil seguidores no Instagram. A agenda prevista para o mês de dezembro ainda contava com shows marcados para São Paulo, e Rio de Janeiro, inclusive no último dia do ano.