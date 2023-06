Cantor morre após realizar show no interior de Sergipe

Na noite da última segunda-feira, 12, o cantor Gilmar Silva Pereira, conhecido como Erick, morreu vítima de uma infarto, no município de Carira, onde havia realizado um show durante a tarde.

Segundo informações, o artista tinha realizado um show no aniversário de um amigo e acabou passando mal ao chegar em sua residência, onde passou mal, foi socorrido às pressas para o hospital, mas não resistiu.

Diante do ocorrido, a Prefeitura de Carira emitiu uma nota de pesar pela morte do artista local. “Nesse momento de dor e tristeza, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos”, diz a manifestação.