Cantor Wesley Safadão anuncia pausa em sua carreira

No último domingo, 3, Wesley Safadão anunciou que fará uma pausa em sua carreira por tempo indeterminado. Segundo o cantor, a decisão de interromper a sua agenda de shows foi provocada por motivos de saúde e orientação médica.

Em nota divulgada em seu perfil oficial, o cantor afirma que em breve será compartilhada mais informações sobre seus compromissos.“Espero contar com o apoio de todos vocês e retornar em breve”, acrescentou o cantor.

O último espetáculo de Safadão aconteceu em Natal no sábado, 2, como parte do projeto TBT do Safadão, que relembrava momentos marcantes de sua carreira. Na ocasião, ele afirmou estar com problemas para dormir por conta de crises de ansiedade.

Para o mês de setembro, Safadão tinha programados 16 shows em várias cidades espalhadas por estados como: Amazonas, Paraíba, Distrito Federal, Bahia, Maranhão, Goiás, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Paraná, Ceará, São Paulo e Sergipe.