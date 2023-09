Cantora lagartense é destaque em show do Cavaleiros do forró

Conhecida no ramo musical na região centro- sul de Sergipe, a cantora Juliana Paula, vem ganhando cenário e aplausos onde se apresenta.

A cantora teve oportunidade de mostrar seu talento cantando no show de uma das maiores bandas de forró do nordeste, Cavaleiros do Forró.

Na oportunidade, Juliana fez questão de cantar umas das melhores músicas da história da banda, a música “A vontade que tenho”.

Após sua apresentação, a lagartense arrancou suspiro do cantor e encantou toda a platéia presente.

Juliana é uma garota cheia de planos, provida de uma voz imensurável e já conhecida em vários palcos da nossa região.

O Portal Lagartense tem a honra de poder acompanhar esta talentosa cantora, através das redes sociais, que em breve se apresentará em nossos estúdios da TV SERIGY e da SERGY FM.