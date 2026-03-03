Capelania Católica da PMSE abre inscrições para catequese

A Capelania da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) abriu inscrições para catequese dos policiais militares e dos seus familiares. A educação católica visa formar discípulos de Jesus Cristo e iniciar a vida cristã fundamentada na Bíblia e na fé.

A catequese é um verdadeiro encontro com a palavra de Deus, sendo um meio de anúncio do Envangélio na vida dos cristãos.

Formação catequética ocorrerá a partir do dia 03 de março de 2026 das 8:00 às 9:00 no Auditório do QCG (2º andar), sendo que a conclusão está prevista para o dia 04 de agosto de 2026. A orientação é que os inscritos levem consigo a Bíblia Sagrada, Catecismo da Igreja Católica e Anotações.

Clique no link abaixo para acessar o formulário de Inscrição:

https://forms.gle/Yg9XpoArfJ1B5TiSA

Contato para maiores informações:

(79) 99803-1819 (Whastapp)

Fonte: PMSE