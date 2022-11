Capitania dos Portos de Sergipe abre inscrições para processo seletivo

Na última quinta-feira, 03, a Capitania dos Portos de Sergipe divulgou que no período de 03 de novembro a 25 de novembro de 2022, estão abertas as inscrições para o Curso Expedito e Prático de VHF (C-EXP-VHF-T-1/2022). O curso destina-se a aquaviários que guarneçam pequenas embarcações que utilizem VHF.

Os interessados em participar do Processo Seletivo, poderão se inscrever de forma presencial, no período de 03 de novembro a 25 de novembro de 2022, na Capitania dos Portos em Sergipe, no Grupo de Atendimento ao Público (GAP), situada na Avenida Ivo do Prado, 752, São José. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h20 às 11h40, e a data prevista para o curso é 08 de dezembro de 2022.

O Processo Seletivo não se destina ao provimento de cargo, emprego ou função pública, assim como ao ingresso, como militar, na Marinha do Brasil, visa apenas definir a classificação do candidato, à luz do número de vagas estabelecidas. Consequentemente, não é concurso público de que trata o Art. 37, II, da Constituição Federal.

O Edital do processo seletivo está disponível no site www.marinha.mil.br/cpse. Mais informações podem ser obtidas junto a Divisão de Ensino Profissional Marítimo por meio do telefone (79) 3711-1611.

Fonte: Infonet/Capitania dos Portos