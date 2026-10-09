CAPS Itinerante promove atividades terapêuticas e de lazer no Balneário da Bica

Usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Aconchego II participaram, na última quinta-feira, 08, de uma manhã de atividades terapêuticas e de lazer no Balneário da Bica, em Lagarto. Promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a edição do CAPS Itinerante contou com terapias ocupacionais, alimentação e momentos de convivência, ampliando o cuidado para outros espaços do município.

O secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, destacou a importância dessas experiências para o acompanhamento dos usuários. “O cuidado também acontece quando criamos espaços para que nossos usuários possam conviver, participar de atividades diferentes e aproveitar momentos de lazer. É uma forma de promover bem-estar e fortalecer os vínculos, sempre respeitando as necessidades de cada pessoa”, afirmou.

Segundo o gerente do CAPS Aconchego II, Clayton Viana, a proposta foi oferecer atividades fora da rotina do serviço. “Hoje é um dia bastante especial. Trouxemos nossos usuários para viver um dia de CAPS Itinerante, com lazer, terapias ocupacionais e atividades diferentes. É o CAPS saindo da rotina e chegando também a outros espaços, ampliando as possibilidades de tratamento”, explicou.

Convivência e cuidado

Para Jesuína Pinheiro, de 53 anos, moradora do povoado Brejo, o acolhimento da equipe fez diferença em sua trajetória. “Quando cheguei ao CAPS, não cheguei bem. Mas encontrei uma equipe maravilhosa, que recebe a gente com carinho e amor. Minha vida mudou muito. Hoje eu me sinto bem melhor e, estando aqui com esse pessoal, fico muito feliz”, relatou.

Acompanhado pelo serviço há 18 anos, João Batista de Oliveira, de 52 anos, também ressaltou a importância do atendimento e das atividades. “Estou me sentindo bem. O CAPS trata a gente bem e sempre tem medicação, alimentação, atividades, oficinas e passeios. Para mim e para todos nós aqui, é outra vida. Hoje estamos aqui passando uma manhã de lazer e aproveitando esse momento juntos”, contou.

O educador físico Luciano Cansanção destacou que a programação buscou incentivar os participantes a aproveitar a experiência. “É um dia para deixar os problemas e as preocupações um pouco para trás e resgatar essa criança que existe dentro de cada um. Queremos que eles aproveitem, vivam esse momento de forma especial e levem essa experiência no coração”, disse.

Fonte: Prefeitura de Lagarto