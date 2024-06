Caravana da Cidadania: Povoado Tanque recebe mutirão de serviços da Prefeitura de Lagarto

Nesta quarta-feira, 19, o Povoado Tanque recebeu a Caravana da Cidadania, promovendo uma manhã de atendimentos e serviços essenciais para a comunidade promovidos pela Prefeitura de Lagarto através das Secretarias de Saúde (SMS) e Desenvolvimento Social e Trabalho (SEDEST).

As equipes da SEDEST estiveram presentes, oferecendo uma gama de serviços como atendimentos do CRAS, CREAS e CRAM, além do Cadastro Único e Programa Bolsa Família. Os moradores também tiveram acesso a programas de apoio como Renda Cidadã, Cartão Lagartense Cidadão, e Mais na Mesa.

A Secretaria de Saúde também participou ativamente, disponibilizando consultas médicas e de enfermagem, verificação de sinais vitais, e orientação sobre saúde bucal, incluindo a distribuição de kits de higiene. A população pôde realizar testes rápidos com o CTA e contar com serviços de auriculoterapia, além de receber orientações sobre o uso de hipoclorito.

A prefeita Hilda Ribeiro ressaltou o impacto positivo da Caravana: “Trazer a Caravana da Cidadania ao Povoado Tanque é uma maneira de garantir que todos tenham acesso aos serviços de saúde e assistência social que merecem. Nosso objetivo é cuidar de cada cidadão, promovendo bem-estar e inclusão social em toda a Capital do Interior.”

Fonte: Prefeitura de Lagarto