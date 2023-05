Caravana ‘Sergipe é o País do Forró’ vai percorrer cidades da Bahia

Com o objetivo de divulgar os festejos juninos de Sergipe, o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Prefeitura de Aracaju e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), vai promover, nos dias 29, 30 e 31 de maio, a Caravana ‘Sergipe é o País do Forró’, com passagem pelos municípios baianos de Alagoinhas, Feira de Santana, Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari. A ação conta com a realização de blitze, em que a equipe técnica dos envolvidos distribuirá a programação dos festejos juninos em Sergipe, e também dois roadshows voltados aos agentes de viagens, em Feira de Santana e Salvador.

Conhecido como o “País do Forró”, Sergipe trará, durante todo o mês de junho, uma programação diversificada. Na Rua São João, às segundas-feiras, acontecerá a ‘Segundona do Turista na Rua São João’, e, na Orla da Atalaia, no ‘Arraiá do Povo’, serão 30 dias de festa, começando em 1º de junho até 1º de julho. Serão mais de 250 atrações, incluindo 140 nomes do cenário musical sergipano e 40 artistas nacionais, além de 40 trios de forró e 60 apresentações de quadrilhas juninas. Já o Forró Caju 2023, realizado pela Prefeitura de Aracaju, tem programação que acontecerá de 23 a 29 de junho, com shows com artistas locais e nacionais, na Praça Hilton Lopes (entre os mercados centrais da capital sergipana).

Serviço:

O que: Caravana ‘Sergipe é o País do Forró’

Quando: 29, 30 e 31 de maio de 2023

Onde: Alagoinhas (BA), Feira de Santana (BA), Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA) e Camaçari (BA)

Contato: 99963-8787 – Allan Alberto (coord de Comunicação Setur)

Fonte: Governo de SE