Caravana viaja pelo Nordeste para divulgar o Verão em Sergipe

Equipes da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (Abih-SE) e da Prefeitura de Aracaju, em mais uma parceria, estão visitando outros estados do Nordeste para apresentar atrativos turísticos e as programações da Vila do Natal Iluminado e do Verão Sergipe 2024. Os road shows visam divulgar os eventos promovidos pelo Governo do Estado e que vão movimentar a cadeia turística sergipana na estação mais quente do ano. Nesta semana, a caravana está seguindo viagem para Pernambuco e Alagoas. Na semana seguinte, será a vez da Bahia.

O primeiro road show acontecerá até o dia 06 de dezembro, percorrendo cidades do norte do Nordeste brasileiro. Inicia em Recife, capital pernambucana, e depois segue para Alagoas, com destino à capital, Maceió, e ao município de Arapiraca. Já nos dias 12 e 13 de dezembro, a caravana prossegue em direção ao sul nordestino, mais especificamente às cidades baianas de Feira de Santana e a capital, Salvador. As ações consistem no trabalho conjunto entre as três equipes, que vão distribuir material turístico-promocional, além de fazer capacitações com os agentes de viagens nas cidades visitadas.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, está entusiasmado com a realização de mais uma caravana. Segundo ele, desde a primeira edição, realizada em maio deste ano, foi cumprido o propósito de potencializar a venda de pacotes turísticos para Sergipe. “Prova disso foi o aumento do fluxo de passageiros divulgado pela Aena Brasil, empresa que administra o aeroporto de Aracaju. No mês de outubro, houve acréscimo de 22,1% no número de embarques e desembarques de passageiros, em comparação ao mesmo período de 2022. Então, a divulgação dos nossos atrativos, assim como a programação durante seis finais de semana no início de 2024, em virtude do Verão Sergipe e do Projeto Verão [este, da PMA em parceria com o Estado], e a programação especial natalina no período de fim de ano, sem dúvida causarão grande impacto positivo para o nosso turismo”, considera.

Verão Sergipe 2024

Com uma programação diversificada que envolve a realização de shows artísticos com atrações sergipanas e nacionais, competições esportivas, apresentações de grupos folclóricos, exposição e feira de artesanato, o Verão Sergipe começa no mês de janeiro, nos dias 12, 13 e 14 na Praia da Caueira, em Itaporanga d’Ajuda; 19, 20 e 21 em Ponta dos Mangues, na cidade de Pacatuba; 26, 27 e 28, em Canindé de São Francisco. Já no mês de fevereiro, serão contempladas as cidade de Pirambu, nos dias 2, 3 e 4, e Estância, durante o Carnaval, na praia do Abaís, nos dias 10, 11 e 12. Vale destacar que, em março, nos dias 1°, 2 e 3, acontecerá o Projeto Verão, realizado pela Prefeitura de Aracaju, com apoio do Governo de Sergipe.

Vila do Natal Iluminado

A Vila do Natal Iluminado é uma ação inédita e inovadora do Governo do Estado, que conta com uma programação especial natalina em um dos cartões-postais de Aracaju, a Orla da Atalaia. O evento será realizado de 02 de dezembro de 2023 a 02 de janeiro de 2024. A iniciativa contempla pista de patinação no gelo, Casa do Papai Noel, espaços instagramáveis, além de diversas apresentações artísticas com orquestras filarmônicas, shows natalinos e a Parada de Natal, vivenciando toda a magia dessa época na capital sergipana. Essa ação está sendo feita em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE) e apoio da Energisa.

‘Sinta de perto esse aconchego’

A campanha de turismo ‘Sinta de perto esse aconchego’ objetiva contemplar destinos e produtos turísticos, cultura popular e gastronomia na capital, Aracaju (Orlas da Atalaia, Sul e Pôr do Sol), Museu e Largo da Gente Sergipana, mercados municipais e Colina do Santo Antônio. Além disso, busca promover cidades do interior do estado, como Canindé do São Francisco, Estância, Itabaiana, São Cristóvão e Laranjeiras – estes dois últimos municípios históricos têm como destaque roteiros culturais e religiosos.

Fonte: Governo de SE