Carreata em favor da reeleição de Bolsonaro movimenta Lagarto

Na tarde do último domingo, 12, uma grande carreata e favor da reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi realizada no município de Lagarto. O ato pacífico percorreu ruas e avenidas do centro e também da periferia da cidade.

Já a concentração ocorreu em frente ao Ginásio de Esportes O Ribeirão, onde também se fizeram presentes os candidatos aliados de Bolsonaro em Sergipe, a exemplo do candidato a deputado estadual Luizão Dona Trampi (UB) e do candidato a governador Valmir de Francisquinho (PL), ambos de Itabaiana.

De Lagarto, o ato também contou com a participação do empresário Nininho da Bolo Bom, do vereador e candidato a deputado estadual Matheus Corrêa e do comunicador José Raymundo Ribeiro, o popular Cabo Zé.