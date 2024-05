Carreta carregada com 50 mil litros de álcool pega fogo na BR-101

Um incêndio em uma carreta carregada com 50 mil litros de álcool mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) na noite da última terça-feira, 14, na BR-101, município de Estância. As chamas altas assustaram quem passava pelo local e a ação rápida dos bombeiros do quartel que fica no município evitou que o fogo atingisse o tanque e houvesse uma explosão. Não houve vítimas.

De acordo com o sargento Gilvando dos Santos, que comandou o atendimento à ocorrência, o acionamento ao CBMSE ocorreu por volta das 19h30. “Fizemos o protocolo de segurança, isolando as duas vias da BR-101. Montamos duas linhas de mangueira, sendo uma para o combate direto às chamas e outra para o resfriamento do tanque”, contextualizou.

“O combate às chamas foi feito com Líquido Gerador de Espuma (LGE), indicado para líquidos inflamáveis, além de água para o resfriamento. Todo o trabalho durou cerca de uma hora e meia. A informação passada pelo condutor é de que o incêndio teria começado nas rodas”, concluiu o sargento Gilvando dos Santos.

Fonte: SSP/SE