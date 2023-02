Carreta do Amor realiza centenas de exames preventivos em Simão Dias

A unidade móvel do Instituto de Prevenção do Hospital de Amor de Lagarto, a carreta de Amor, estacionou na na Praça Barão de Santa Rosa, no centro de Simão Dias, para realizar exames preventivos de citologia e mamografia voltados para mulheres simãodienses.

A carreta ficará no município até o dia 10 de fevereiro, realizando exames já agendados pela Secretaria Municipal de Saúde. No primeiro dia de atendimento, 100 exames foram realizados para mulheres entre 25 a 69 anos.

Para acolher as mulheres, a Prefeitura de Simão Dias mobilizou toda equipe, de enfermeiros, médicos, técnicos e agentes de saúde, assim como promoveu palestras informativas e ofertou um café da manhã para as pacientes atendidas. O vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, acompanhou a ação no município.

O atendimento descentralizado também busca facilitar o acesso para mulheres que não têm condições de se locomover até a sede do Hospital de Amor em Lagarto. Após a coleta, os exames são enviados para análise e, posteriormente, devolvidos para a Secretaria Municipal de Saúde.