Carreta do Hospital de Amor realizará mamografias em Simão Dias

Entre os dias 21 a 25 de agosto, a carreta do Hospital de Amor está em Simão Dias, onde realizará atendimentos com exames preventivos e de mamografia. A Unidade Móvel ficará estacionada em frente à Secretaria Municipal de Saúde, situada na Praça Barão de Santa Rosa, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Segundo a Prefeitura de Simão Dias, para o exame preventivo (exame que previne o câncer do colo uterino), o público-alvo são mulheres de 25 a 64 anos que possuem mais de um ano que fizeram o exame. Já para o exame de mamografia, a carreta atenderá mulheres de 40 a 69 anos que nunca realizaram o exame ou têm histórico de câncer de mama na família.

A Prefeitura ainda destacou que as interessadas nos procedimentos devem realizar os agendamentos com os Agentes Comunitários de Saúde ou com a Equipe de Saúde da Família (ESF) do município.