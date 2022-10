Nos dias 17 e 18 de outubro, a Carreta Oftalmológica realizará exames de retinografia, fundoscopia e refração ocular, na Clínica Otaviano Oliveira, na sede da cidade de Riachão do Dantas. A iniciativa é fruto de uma parceria com a gestão municipal.

De acordo com o Município, os exames serão realizados nos cidadãos com 07 anos de idade ou mais. Além disso, os cidadãos deverão portar o RG e o Cartão do SUS para serem examinados.