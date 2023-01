Carro capota em acidente com moto de alta cilindrada em Itaporanga

Na manhã desta sexta-feira, 13, um acidente envolvendo um veículo de passeio capotou ao se envolver em um acidente com uma moto de alta cilindrada. O caso ocorreu no povoado Taboca, na zona rural de Itaporanga d’Ajuda, nas proximidades do viaduto de acesso à BR-101.

Segundo informações, o veículo de passeio capotou devido a força do impacto da colisão contra a motocicleta. Com isso, o motociclista ficou ferido e foi levado ao hospital, enquanto os ocupantes do veículo sofreram algumas escoriações.

O Samu e o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV) acompanharam o caso.