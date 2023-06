Homem morre e caminhonete fica destruída após colisão contra ônibus em Lagarto

Na manhã desta segunda-feira, 19, um grave acidente foi registrado na rodovia estadual que corta o povoado Pé da Serra do Qui, na zona rural de Lagarto.

Segundo informações obtidas pelo Portal Lagartense, uma caminhonete Fiat Strada ficou destruída após derrapar na pista, invadir a contramão e colidir contra um ônibus, que apresentou somente danos na sua parte frontal.

As informações indicam que o ônibus levava estudantes de Lagarto para a Universidade Tiradentes (Unit), em Aracaju. Não há relatos de feridos. Por outro lado, o condutor da caminhonete ficou pendurado na janela do veículo e faleceu no local.