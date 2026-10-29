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Incêndio em área de vegetação atinge residência em Lagarto

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Na tarde da última quarta-feira, 28, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) foi acionada para combater um incêndio em vegetação que se propagou, atingindo veículos e outros materiais em uma residência, na cidade de Lagarto.

Felizmente, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a residência era utilizada como depósito e havia na área externa muito material combustível, inclusive pneus, veículos e vários eletrodomésticos sem uso, o que facilitou a propagação das chamas.

“Conseguimos combater o incêndio e evitar que atingisse a área construída da residência, ficando restrito aos materiais que estavam fora”, afirmou o sargento Danilo Rigel, que comandou à ocorrência.

O sargento alerta sobre os riscos dos incêndios em vegetação e a importância do acionamento rápido do Corpo de Bombeiros. “Incêndios em vegetação além dos prejuízos ao meio ambiente colocam em risco também bens e vidas humanas, porque podem se propagar. Ao visualizar uma ocorrência como essa, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros através do número 193”, concluiu.

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