Cartão Cidadão Lagartense: Mais 200 raspadeiras de mandioca recebem beneficio da Prefeitura de Lagarto

Na manhã de hoje, a Prefeitura de Lagarto realizou a entrega de mais 200 unidades do Cartão Cidadão Lagartense para as raspadeiras de mandioca da região. Desde o início da atual gestão, já foram distribuídos mais de 1400 cartões, beneficiando famílias e trabalhadores da Capital do Interior.

O Cartão Cidadão Lagartense é uma iniciativa que visa proporcionar mais dignidade e acesso a serviços essenciais para os cidadãos, facilitando a vida daqueles que mais precisam.

A prefeita Hilda Ribeiro destacou a importância do programa para a comunidade: “O Cartão Cidadão Lagartense é um símbolo do nosso compromisso com o povo de Lagarto. Sabemos da importância das raspadeiras de mandioca para a economia local e queremos garantir que elas tenham o apoio necessário para melhorar suas condições de vida e trabalho”, declara a prefeita.

Fonte: Prefeitura de Lagarto