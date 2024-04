Carteira de Identidade Nacional: SSP disponibiliza lista de postos de atendimentos no interior de Sergipe

Com o objetivo de facilitar o acesso do cidadão sergipano à Carteira de Identidade Nacional (CIN), o Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWGS) vem expandindo a quantidade de pontos de atendimento, em especial no interior do estado. Hoje, IIWGS conta com mais de 50 unidades ativas em todas as regiões do estado, disponibilizando os mesmos atendimentos feitos na sede do instituto em Aracaju.

“Ou seja, o cidadão não precisa mais se deslocar à capital para ter sua carteira de identidade ou seu atestado de bons antecedentes criminais”, ressaltou o diretor do Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga, informando que a lista de postos de atendimentos do IIWGS está disponível para ser acessada no site da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP).

É através do link de serviços do Instituto de Identificação no site da SSP – https://www.ssp.se.gov.br/Servicos/InstitutoIdentificacao – que o cidadão pode conferir o endereço, o horário de funcionamento e a capacidade de atendimento dos postos do IIWGS no estado. “Recomendamos que o cidadão acesse o site da SSP e procure o posto de atendimento mais próximo de sua residência”, ressaltou Jenilson Gomes.

Além dos postos já em funcionamento, a meta da SSP e do IIWGS é viabilizar o funcionamento de mais unidades de atendimento à população já nos próximos meses, conforme evidenciou Jenilson Gomes. “A meta é ter uma unidade do Instituto de Identificação em cada município de Sergipe, garantindo comodidade ao cidadão para obter a sua Carteira de Identidade Nacional”, enfatizou.

Com os postos de atendimento no interior do estado, ganha tanto a população do interior sergipano, quanto a população da capital e da Região Metropolitana. “Pois deixa de haver uma concorrência pelo atendimento em Aracaju. As unidades da Grande Aracaju passam a atender basicamente a população da própria região, o que facilita o acesso ao serviço”, finalizou Jenilson Gomes.